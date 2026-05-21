/
தேசிய அளவில் நடைபெற்ற பேட்மிண்டன் போட்டியில் கலந்துகொண்டு பதக்கம் வென்ற பெண் தலைமைக் காவலருக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
அகில இந்திய அளவில் காவல் துறையினருக்கான பேட்மிண்டன் தொடா் போட்டிகள் கடந்த 9-ஆம் தேதி முதல் 13-ஆம் தேதி வரை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், லக்னோவில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து, ஆயுதப்படை பெண் தலைமைக் காவலா் ஜீவா 35 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான பிரிவில் கலந்து கொண்டு 3-ஆம் பரிசை பெற்றாா். அவரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா.ஸ்டாலின் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.