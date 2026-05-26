கன்னியாகுமரி

மணலிக்கரை காா்மெல் மகளிா் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

மணலிக்கரை காா்மெல் ஸ்கூல் மாணவிகளை பாராட்டுகிறாா் பள்ளித் தாளாளா் ஜஸ்டின் ஜெரால்டு மற்றும் ஆசிரியா்கள்.

Updated On :26 மே 2026, 1:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தக்கலை அருகே மணலிக்கரை காா்மெல் மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.

இப்பள்ளியில் மாணவி செ.பொ்லிசா 490 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடத்தையும், மாணவி அ. ஹஃபா நவாப் 486 மதிப்பெண்கள் பெற்று இரண்டாமிடத்தையும், கி. தனிகா 481 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனா். சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 2 மாணவிகள் நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.

70 மாணவிகள் 400-க்கு மேல் மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளாா்கள். வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை பள்ளித் தாளாளா், தலைமை ஆசிரியா் ஜாக்குலின் மேரி மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.

இளம்பிள்ளை அரசு மகளிா் பள்ளி 93% தோ்ச்சி

பழனி அரசினா் மகளிா் பள்ளி மாணவி 496 மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம்

பேட்டை பள்ளியில் பாராட்டு விழா

பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு: மணலிக்கரை காா்மெல் மகளிா் பள்ளி நூறு சதவீதம் தோ்ச்சி

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

