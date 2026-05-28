Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
கன்னியாகுமரி

ரயிலில் 10 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்த ரயிலில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த 10 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :28 மே 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்த ரயிலில் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த 10 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

அஸ்ஸாம் மாநிலம், திப்ரூகரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரும் விவேக் விரைவு ரயில் புதன்கிழமை காலை 5 மணியளவில் நாகா்கோவில் ரயில் நிலையம் வந்தது. அப்போது, ரயில்வே போலீஸாா், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை, போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் இணைந்து ரயிலில் சோதனை நடத்தினா்.

ரயிலின் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்டியில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், அங்குள்ள இருக்கையின் கீழே கேட்பாரற்றுக் கிடந்த பையை போலீஸாா் கைப்பற்றி சோதனை நடத்தியதில் அதில், 10 கிலோ கஞ்சா இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. அவற்றை நாகா்கோவில் ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் போலீஸாா் ஒப்படைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். கடந்த இரு வாரங்களில் ரயில்கள் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட 30 கிலோ கஞ்சா போலீஸாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

ரயிலில் கடத்திவந்த 12 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; 6 போ் கைது

ரயிலில் கடத்திவந்த 12 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; 6 போ் கைது

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

சேலம் வழியாக கேரளம் சென்ற ரயிலில் கடத்தப்பட்ட 20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கேட்பாரின்றி கிடந்த 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கேட்பாரின்றி கிடந்த 2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்

ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞா் கைது

ரயிலில் கஞ்சா கடத்தி வந்த இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK