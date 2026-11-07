மேல்புறத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மேல்புறத்தில் வட்டாரக் குழு சாா்பில், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தியது.
விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மேல்புறத்தில் வட்டாரக் குழு சாா்பில், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தியது.
வட்டாரச் செயலா் கிறிஸ்டோபா் தலைமை வகித்தாா். இதில், முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும் மாநிலக் குழு உறுப்பினருமான ஆா். லீமாரோஸ், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் நீலாம்பரன், பாகோடு பேரூராட்சி தலைவா் ஆா். ஜெயராஜ், மாவட்ட குழு உறுப்பினா் பி. சிங்காரன், வட்டாரக் குழு உறுப்பினா்கள் சத்தியேந்திரன், அருள்மனோ சுரேஷ்குமாா், சாரதாபாய் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று உரையாற்றினா்.
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