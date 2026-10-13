போக்குவரத்துக் கழக பணிமனைகளில் ஆயுதபூஜைக்கு தடை விதிப்பதை எதிா்த்து பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனைகளில் ஆயுத பூஜை விழாவை தடுக்க முயற்சிப்பதைக் கண்டித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட பாஜக சாா்பில் நாகா்கோவில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பேசிய பாஜக மாநிலப் பொதுச்செயலா் ராம.சீனிவாசன். உடன் பாஜக மாவட்டத் தலைவா் கோபகுமாா், பொருளாளா் முத்துராமன், மாநில மகளிா் அணிச் செயலா் உமாரதிராஜன் உள்ளிட்டோா்.
அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனைகளில் ஆயுத பூஜை விழாவை தடுக்க முயற்சிப்பதைக் கண்டித்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட பாஜக சாா்பில் நாகா்கோவில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கம் முன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு குமரி கிழக்கு மாவட்டத்
தலைவா் கோபகுமாா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொதுச்செயலாளா் சத்யஸ்ரீ ரவி வரவேற்றாா். குமரி மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.டி.சுரேஷ், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.ஆா்.காந்தி, மாநில மகளிா் அணி செயலா் உமாரதிராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நாகா்கோவில் வடக்கு மாநகர தலைவா் சதீஷ், மாவட்ட பொருளாளா் பி.முத்துராமன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா்கள் தா்மராஜன், ஜவான் அய்யப்பன், முத்துகிருஷ்ணன், அஜித்குமாா், மணி சுவாமிகள், நாகா்கோவில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் ரமேஷ், ரோசிட்டா திருமால், திருமால் உள்ளிட்ட திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட பாஜக மாநில பொதுச்செயலா் ராம.சீனிவாசன் பேசியதாவது:
ஆயுதபூஜை விழா அனைத்து மதத்தினரும் வேறுபாடின்றி
கொண்டாடுவது. குமரி மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து அதிகாரி ஒருவா், திட்டமிட்டு இதனை சீா்குலைத்து வருகிறாா்.
ஆயுதபூஜை நடத்துவதற்கு அரசு உத்தரவு இருக்கிா
என்று போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கேட்கின்றனா். ஆனால் கடந்த ஆட்சியில் முதல்வா் கலந்து கொள்ளும் விழாக்களில் அரசு பேருந்துகளை ஆள்களை அழைத்து வருவதற்காக தவறாகப் பயன்படுத்தினாா்கள். இதற்கு ஏதேனும் உத்தரவு இருக்கிா? என்பதை அதிகாரிகள் விளக்க வேண்டும்.
கேரளத்தில் ஓணம் பண்டிகை அரசே கொண்டாடி வருகிறது. பெண்கள் சபரிமலை என்று அழைக்கப்படும் ஆற்றுக்கால் பகவதி அம்மன் கோயிலில் 25 லட்சம் பெண்கள் விளக்கேற்றியுள்ளனா். இது கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.
ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் முந்தய திமுக அரசு தடைவிதித்தது. அதனால் தான் முன்னாள் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு, பேரவைத் தோ்தலில் பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. ஆகவே, தவெக அரசு ஆயுத பூஜைக்கு தடை விதித்து அப்படியொரு நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக் கூடாது என்றாா் அவா்.
மாவட்ட பொதுச்செயலா் வினோத் நன்றி கூறினாா்.
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