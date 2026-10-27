குமரி மாவட்டத்தில் மலையோரப் பகுதிகளில் பலத்த மழை
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மலையோரப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது.
கடையாலுமூடு அருகே பேணு பகுதியில் சாலையில் சாய்ந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்தும் ஊா்மக்கள்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மலையோரப் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவ மழை தொடா்ந்து பெய்து வருகிறது. இதில் மலையோரப் பகுதிகளில் கடந்த 2 நாள்களாக மழையானது சற்று தணிந்திருந்தது. இந்நிலையில் மீண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை மழை தீவிரமடைந்தது.
குறிப்பாக திற்பரப்பு, கடையாலுமூடு, ஆலஞ்சோலை, பேணு, பத்துகாணி, ஆறுகாணி, பேச்சிப்பாறை உள்ளிட்ட இடங்களில் காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது.
இதனால், கடையாலுமூடு அருகே பேணு பகுதியில் சாலையின் குறுக்கே சாய்ந்த ரப்பா் மரம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு போக்குவரத்து சீரமைக்கப்பட்டது. மேலும் மரங்கள், சாய்ந்த மின்கம்பங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.
மழையின் காரணமாக பேச்சிப்பாறை, பெருஞ்சாணி, சிற்றாறு உள்ளிட்ட அணைகளுக்கு நீா்வரத்து தொடா்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. பேச்சிப்பாறை அணையின் நீா்மட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் 26.09 அடியாகவும், பெருஞ்சாணி அணையின் நீா்மட்டம் 52.95 அடியாகவும் இருந்தது. திற்பரப்பு அருவியில் நீா்வரத்து அதிகமாக உள்ளதால் 6 ஆவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமையும் குளிக்க தடைவிதிக்கப்பட்டது.
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