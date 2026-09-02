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காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்க முயன்றவா் கைது

சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்க முயன்றவரை புதன்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கைது

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 12:02 am IST

சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளரை தாக்க முயன்றவரை புதன்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கன்னியாகுமரி காவல் உதவி ஆய்வாளா் லிபி பால்ராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் சின்னமுட்டம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது,

கன்னியாகுமரி சுனாமி காலனியைச் சோ்ந்த டேவிட் மகன் ஜெப்ரின் ( 24) என்பவா் உதவி ஆய்வாளா் லிபி பால்ராஜை தகாத வாா்த்தைகள் பேசி அரிவாளால் வெட்ட முயன்றாராம்.

இதையடுத்து வழக்குப் பதிந்த போலீஸாா் ஜெப்ரினை கைது செய்தனா்.

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