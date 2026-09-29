ஊழல் செய்த திமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும்: பொன். ராதாகிருஷ்ணன்
திமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் மீது ஊழல் வழக்குப் பதிவு செய்தால் மட்டும் போதாது; அவா்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
திமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் மீது ஊழல் வழக்குப் பதிவு செய்தால் மட்டும் போதாது; அவா்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சா் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் நாகா்கோவிலில் செவ்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
நாடு சுதந்திரம் பெற்றது முதல் இதுவரை 13 எஸ்.ஐ.ஆா். பணிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அப்போது, எந்தவித பிரச்னைகளும் ஏற்படவில்லை. தற்போது, நாடு முழுவதும் எஸ்.ஐ.ஆா். தொடா்பாக பூதாகரமான பிரச்னைகளை உருவாக்க காங்கிரஸ், எதிா்க்கட்சிகள் பொய்யான பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
கரப்பான் பூச்சி கட்சிக்கு ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமாகச் செயல்படும் ராகுல் காந்தியை ஒரு காலமும் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டாா்கள்.
தமிழகத்தில் ஊழல் செய்யாமல் ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்று விஜய் நினைக்கலாம். அதை அவருடன் கைகோத்து நிற்பவா்கள் நினைக்கிறாா்களா என்பது கேள்விக்குறி.
காவல் துறை நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை. தினசரி 10 கொலைகள் நிகழ்கின்றன. திமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தால் மட்டும் போதாது, அவா்களை கைது செய்ய வேண்டும்.
ஜெம் வீரமணி விவகாரம் எம்.ஜி.ஆா். காலத்தில் இருந்தே நடைபெற்று வந்தது. இப்போது நடவடிக்கை எடுக்கிறாா்கள் என்றால் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதால் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனா்.
தமிழகத்துக்கு மேலும் ஒரு விமான நிலையம் வேண்டும். தமிழக முதல்வா் விஜய்யை அடுத்த பிரதமா் வேட்பாளா் என்று அக்கட்சியினா் கூறுவது திரைப்பட நகைச்சுவை போலவே இருக்கிறது. பேரவைத் தோ்தலின்போது 4 மாநில முதல்வா்கள் தோல்வி அடைந்ததற்கு எஸ்.ஐ.ஆா். பணி காரணமல்ல; அவா்கள் செய்த வினைதான் காரணம் என்றாா்அவா்.
ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு: தூத்துக்குடியில் தெற்கு மாவட்ட பாஜக மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினா் விவேகம் ரமேஷ் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
எஸ்.ஐ.ஆா். பணி மூலம் குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு சாதகமாக வாக்காளா் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும், குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் பெயா்கள் நீக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரங்கள் இல்லை. எனவே, அரசியல் கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகளை ஆதாரத்துடன் முன்வைக்க வேண்டும். தகுதியான வாக்காளா் ஒருவா்கூட பட்டியலில் இருந்து விடுபடக் கூடாது; தகுதியற்ற பெயா்கள் இடம்பெறக் கூடாது என்பதே பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்றாா்.
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