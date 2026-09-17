The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நாட்டின் முதல் காலாண்டு வளர்ச்சி 7.8%! சிறு, குறு நிறுவனங்களே காரணம் - நிர்மலா சீதாராமன்2024-ன் தாதாசாகேப் பால்கே விருது பெறுகிறார் அனந்த் நாக்! பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!டிரம்ப்பிடம் மண்டியிட முடிவு செய்துள்ளார் பிரதமர்: யுபிஐ கட்டணம் குறித்து ராகுல் விமர்சனம்!விஜய் சேதுபதி திமுகவை சேர்ந்தவர்: இயக்குநர் மோகன் ஜி விமர்சனம்பழங்குடியினருக்கான பள்ளிகளை சீரமைப்போம்: புதிய பிரசாரத்தை தொடங்கும் சிஜேபி!பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட விடமாட்டோம்: சீமான்காளையின் ஆதிக்கம் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 333 புள்ளிகள் உயர்வு; 23,200 ஐ கடந்த நிஃப்டி!!

முன்னாள் அமைச்சா்கள் வீடுகளில் சோதனை புதிதல்ல: எஸ். ஜெகத்ரட்சன் எம்.பி.

முன்னாள் அமைச்சா்கள் வீடுகளில் சோதனை நடத்தப்படுவது ஒன்றும் புதிதல்ல என்று திமுக கொள்கைப் பரப்புச் செயலா் எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. கூறினாா்.

எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன்

Published On :

முன்னாள் அமைச்சா்கள் வீடுகளில் சோதனை நடத்தப்படுவது ஒன்றும் புதிதல்ல என்று திமுக கொள்கைப் பரப்புச் செயலா் எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. கூறினாா்.

புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி மக்களுடன் தான் திமுக கூட்டணி. காங்கிரஸுடன் தவெக கூட்டணி சோ்ந்திருப்பது திமுகவிற்கு சாதகமாக இருக்கிறது. தட்டாஞ்சாவடியில் உள்ள 26 ஆயிரம் வாக்காளா்களுடன் தான் கூட்டணி. இதை விட பெரிய கூட்டணி தேவையா ?

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரத்தில் திமுகவிற்கு மக்கள் அமோக ஆதரவு தருகின்றனா். எதிரணியினரை எதற்கு ராஜிநாமா செய்தீா்கள் என கேள்வி கேட்கிறாா்கள். முன்னாள் அமைச்சா்கள் வீடுகளில் ஊழல் தடுப்பு குறற்றப்பிரிவு போலீஸாா் சோதனை நடத்துவது புதிதல்ல. பல சோதனைகளைப் பாா்த்து விட்டோம், எங்கள் கட்சியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. மிசாவையே பாா்த்து விட்டோம் என்றாா் ஜெகத்ரட்சகன்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி திமுக போராட்டம் நடத்தும்! எஸ். ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி திமுக போராட்டம் நடத்தும்! எஸ். ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி.

முதல்வர் விஜய் திரைப்படத்தில் கதாநாயகன்; அரசியலில் வில்லன் - முன்னாள் அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி

முதல்வர் விஜய் திரைப்படத்தில் கதாநாயகன்; அரசியலில் வில்லன் - முன்னாள் அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி

தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுகவுக்கு புதிதல்ல: எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. பேட்டி

தோ்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுகவுக்கு புதிதல்ல: எஸ்.ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி. பேட்டி

கே.என். நேரு வீட்டில் சோதனை - ஜனநாயகப் படுகொலை: எஸ். ரகுபதி!

கே.என். நேரு வீட்டில் சோதனை - ஜனநாயகப் படுகொலை: எஸ். ரகுபதி!

விடியோக்கள்

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!