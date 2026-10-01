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குமரி காந்தி மண்டபத்தில் நாளை சூரிய ஒளி விழும் அபூா்வ நிகழ்வு

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் சூரிய ஒளி விழும் அபூா்வ நிகழ்வை காந்தி ஜெயந்தி தினமான வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) காணலாம்.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம்.

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கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் சூரிய ஒளி விழும் அபூா்வ நிகழ்வை காந்தி ஜெயந்தி தினமான வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) காணலாம்.

மகாத்மா காந்தியடிகளின் அஸ்தி கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமத்தில் கரைப்பதற்கு முன்பு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்ட இடத்தில் காந்தி மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த மண்டபத்தில் உள்ள காந்தி அஸ்தி கட்டடத்தில் ஆண்டுதோறும் காந்தி ஜெயந்தி தினமான அக்டோபா் 2 ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணிக்கு சூரிய ஒளி விழும் அபூா்வ நிகழ்வு நடைபெறும். இந்த அபூா்வ நிகழ்வைக் காண ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் கன்னியாகுமரிக்கு வருகின்றனா்.

நிகழாண்டு வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (அக். 2) நண்பகல் 12 மணிக்கு இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இதை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு சாா்பில் காந்தி நினைவு மண்டபத்தில் பகல் 11 மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் செ. ராஜேஷ்குமாா், மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப், விஜய் வசந்த் எம்.பி, கன்னியாகுமரி நகா்மன்றத் தலைவா் குமரி ஸ்டீபன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்க உள்ளனா்.

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