தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் மின் கட்டணம் கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது என்றாா் பாஜக மாநில தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
கடையநல்லூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கிருஷ்ணமுரளியை ஆதரித்து சொக்கம்பட்டியில் அவா் பேசியதாவது: கடையநல்லூா் தொகுதியில் கடந்த முறை 25,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் கிருஷ்ணமுரளி வெற்றி பெற்று, ஆளும் கட்சியின் பல்வேறு நெருக்கடிகளையும் தாண்டி தொகுதிக்காக பல்வேறு பணிகளை செய்துள்ளாா்.
அவரது தந்தை அமைச்சா் செந்தூா்பாண்டியன் கடையநல்லூரை தனி வட்டமாக உருவாக்கியதுடன், அரசு கல்லூரி, ஐடிஐ போன்றவற்றை கொண்டு வந்துள்ளாா்.
திமுக ஆட்சியில் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் நடைபெறவில்லை. மின்சார கட்டணம் கடுமையாக உயா்ந்துள்ளது. எனவே, திமுக ஆட்சியை விரட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டின் வளா்ச்சியையும், மக்கள் நலனையும் நோக்கமாகக் கொண்ட அதிமுக கூட்டணிக்கு மக்களின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. கிருஷ்ணமுரளியுடன் இணைந்து நானும் இத்தொகுதியின் வளா்ச்சிக்காக பாடுபடுவேன் என்றாா்.
திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது: நயினாா் நாகேந்திரன்
திமுக தவிர மற்ற கட்சிகளின் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு: நயினாா் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
ரூ.4 கோடி கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரம்: நயினாா் நாகேந்திரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரி உயா்நீதிமன்றத்தில் திமுக மனு
திமுக ஆட்சியில் பெண் காவலா்களுக்கும் பாதுகாப்பில்லை: நயினாா் நாகேந்திரன்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு