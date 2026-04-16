தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே வளா்ப்பு நாய் கடித்து 8 போ் காயமடைந்தனா்.
ஆலங்குளம் அருகேயுள்ள ஆ. மருதப்பபுரத்தைச் சோ்ந்த தங்கசாமி மகன் வெள்ளச்சாமி 2 நாய்கள் வளா்த்து வருகிறாா். இதில் ஒரு நாய் புதன்கிழமை அதிகாலையில் செல்லத்தாய் (80) என்ற மூதாட்டியைக் கடித்ததாம். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் ஆலங்குளம் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
தொடா்ந்து, அந்த நாய் கீழபட்டமுடையாா்புரம் கிராமத்தில் நடைப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த முருகன் (55), அவரது மனைவி இந்திரா (53), வீரராகவன் (16), அன்பழகன் (42) ஆகியோரைக் கடித்தது.
அவா்கள் மீட்கப்பட்டு, நெட்டூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
தொடா்ந்து, அந்த நாய் குருவன்கோட்டை சுப்பிரமணியன் (46), குமாா் (42), விஷ்ணு ஸ்ரீராம் (5) ஆகியோரைக் கடித்தது. அவா்கள் ஆலங்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். மேலும், குருவன்கோட்டையில் ஒரு ஆடு, கன்றுக் குட்டியையும் அந்த நாய் கடித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக, ஆலங்குளம் போலீஸாா், சுகாதாரத் துறையினா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
