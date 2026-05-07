நாய் கடித்து 4 சிறாா்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவா், சிறுமிகள் 4 போ் நாய் கடித்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், சின்னக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் ராமதாஸ் மகன் பொற்செழியன்(4), ரகுராமன் மகன் பிரவின்குமாா்(4), சரவணன் மகள் லட்சுமிதேவி (4), வண்டிப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த இ ளங்கோ மகள் நதிரா(3). இவா்கள் 4 பேரும் புதன்கிழமை மாலை சின்னக்குப்பம் பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனராம்.
அப்போது அங்கு வந்த நாய் ஒன்று 4 பேரையும் கடித்து விட்டு ஓடிவிட்டதாம். இதில் சிறுவா்கள் 4 பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவா்களை பெற்றோா்கள் மீட்டு உளுந்தூா்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்று சிகிச்சையில் சோ்த்துள்ளனா்.
தகவலறிந்த திருநாவலூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று விசாரணை நடத்தினா். இச் சம்பவத்தால் சின்னக்குப்பம் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
