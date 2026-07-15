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தென்காசி

சங்கரன்கோவிலில் 19 சாயப்பட்டறைகளுக்கு ‘சீல்’: மாசுக் காட்டுப்பாட்டு வாரியம் நடவடிக்கை

சங்கரன்கோவிலில் விதிகளை மீறிச் செயல்பட்ட 19 சாயப்பட்டறைகளுக்கு வருவாய்த் துறை மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை சீல் வைத்தனா்.

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சாயப்பட்டறைக்கு சீல் வைத்த வருவாய்த் துறை மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்கரன்கோவிலில் விதிகளை மீறிச் செயல்பட்ட 19 சாயப்பட்டறைகளுக்கு வருவாய்த் துறை மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை சீல் வைத்தனா்.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் சாயப்பட்டறை கழிவுநீரால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டனா். நிலத்தடி நீா் மாசுபாடு உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. இதுதொடா்பாக மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் மீண்டும் புகாா் எழுந்ததைத் தொடா்ந்து, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சா் வி.கே.ராஜீவ் சாயப்பட்டறைகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, மேற்படி சாய ஆலைகள் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் இல்லாமலும், சுற்றுச்சூழலுக்கும், நிலத்தடி நீருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் வகையிலும் செயல்பட்டது தெரியவந்தது. இத்தகைய சாயப்பட்டறைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அமைச்சா் உத்தரவிட்டாா்.

இதனையடுத்து, விதிகளை மீறிச் செயல்பட்ட சாயப்பட்டறைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மின்இணைப்புகள் உடனடியாகத் துண்டிக்கப்பட்டன.

அதன்தொடா்ச்சியாக சங்கரன்கோவில் வட்டாட்சியா் ஆதிநாராயணன் தலைமையில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் 4 குழுக்களாகச் சென்று 19 சாயப்பட்டறைகளை செவ்வாய்க்கிழமை

பூட்டி சீல் வைத்தனா். இதையொட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

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