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தென்காசி

சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு: முதியவா் கைது

சங்கரன்கோவில் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக முதியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 2:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்கரன்கோவில் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக முதியவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தென்காசிமாவட்டம், சங்கரன்கோவில் வட்டம் குருவிகுளம் அருகேயுள்ள கரட்டுமலையைச் சோ்ந்தவா் சண்முகையா மகன் சங்கரநாராயணன் (55). விவசாயியான இவா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில் சங்கரன்கோவில் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து சங்கநாராயணனை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

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