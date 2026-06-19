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தென்காசி

செங்கோட்டை பள்ளியில் குடிநீா் தொட்டி திறப்பு

செங்கோட்டை வாஞ்சிநாதன் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா் சங்கம் சாா்பில், குடிநீா் தொட்டி திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

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செங்கோட்டை வாஞ்சிநாதன் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் திறந்துவைக்கப்பட்ட குடிநீா் தொட்டி.

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செங்கோட்டை வாஞ்சிநாதன் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா் சங்கம் சாா்பில், குடிநீா் தொட்டி திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

பள்ளியின் முன்னாள் மாணவா்கள் மீரான், பி.உலகநாதன், பாபு ஆகியோா் உதவியில் இந்தக் குடிநீா் தொட்டி நிறுவப்பட்டது. திறப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ராதா தலைமை வகித்தாா். ஓய்வுபெற்ற நூலகா் ராமசாமி முன்னிலை வகித்தாா். சதீஷ் வரவேற்றாா்.

செங்கோட்டை வட்டார வளமைய ஆசிரியா் பயிற்றுநா் ஜெசிலட், அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி முன்னாள் மாணவா் சங்கத் தலைவா் ஜவஹா்லால் நேரு, பொருளாளா் ஆறுமுகம், பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்துகொண்டனா். ஆசிரியை பாமா நன்றி கூறினாா்.

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