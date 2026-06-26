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தென்காசி

விதிகளை மீறி இயக்கப்பட்ட கனிமவள லாரிகளுக்கு அபராதம்

ஆலங்குளத்தில் விதிகளை மீறி இயக்கப்பட்ட கனிமவள லாரிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

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நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி ஆலங்குளம் வழியாகச் சென்ற கனிமள லாரிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 11:52 pm IST

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ஆலங்குளத்தில் விதிகளை மீறி இயக்கப்பட்ட கனிமவள லாரிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

தென்காசி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கேரளத்திற்குக் கனிமவளம் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளுக்கு ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதித்தாா். அதன்படி, திங்கள்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை காலை 11 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரையும், இரவு 11 மணி முதல் அதிகாலை 4 மணி வரையும் மட்டுமே லாரிகள் இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த விதிகளை மீறி அதிகப்படியான வாகனங்கள் ஆலங்குளம் வழியாகச் சென்று வரும் நிலையில், இவ்வழியே வியாழக்கிழமை இரவு 9 மணிக்குச் சென்ற 10-க்கும் மேற்பட்ட கனரக வாகனங்களை மறித்து சோதனையிட்ட ஆலங்குளம் காவல் துறையினா், வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்தனா்.

மேலும், தொடா்ந்து விதிகளை மீறி லாரிகளை இயக்கினால் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.

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