தென்காசி

தென்காசியில் ஐயூஎம்எல் கட்சியின் 79ஆவது நிறுவன தின விழா

தென்காசியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் 79ஆவது நிறுவன தின விழா நடைபெற்றது.

News image
விழாவில் மரக்கன்றுகள் வழங்குகிறாா் ஐயூஎம்எல் மாவட்டத் தலைவா் அப்துல் அஜீஸ்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:12 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி நகர அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, நகரத் தலைவா் அபுபக்கா் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலா் ஹமீது, நகர இளைஞரணித் தலைவா் ஹனிபா, காயிதே மில்லத் நற்பணி மன்றம் யாசின் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

மாவட்டத் தலைவா் அப்துல் அஜீஸ் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி,கட்சி கொடியேற்றி சிறப்புரையாற்றினாா். மேலும், மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது. மாநில விவசாய அணிச் செயலா் தென்காசி முகமது அலி வாழ்த்திப் பேசினாா். மாவட்ட இளைஞரணிச் செயலா் ஜாபா் வரவேற்றாா். நகரப் பொருளாளா் யூசுப் நன்றி கூறினாா்.

