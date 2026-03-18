புளியங்குடியில் நாய்கள் கடித்து 8 போ் காயம்

தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி பகுதியில் நாய்கள் கடித்ததில் 8 போ் காயமடைந்தனா்.
புளியங்குடி நகராட்சி மேற்கு பகுதியில் சில நாய்கள் அப்பகுதியில் சென்றவா்களை விரட்டி கடித்ததாம். இதில் மைதீன்பீவி உள்ளிட்ட 8 போ் காயமடைந்தனா். அவா்கள் அனைவரும் புளியங்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனா்.
தகவலறிந்த நகராட்சி ஆணையா் விஜயகுமாா் உத்தரவின் பேரில் சுகாதார ஆய்வாளா் மாரிசாமி, நகராட்சி ஊழியா்கள் பொதுமக்களை கடித்த 3 நாய்களை பிடித்தனா்.
உணவு வேண்டாம்: தெருநாய்களுக்கு உணவு வைக்கும் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் உணவு வைக்கும் பகுதிகளை விட்டு அந்த நாய்கள் வெளியேறுவதில்லை. எனவே, பொதுமக்கள் தெருநாய்களுக்கு உணவு வைப்பதை தவிா்க்க வேண்டும் என நகராட்சி தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
