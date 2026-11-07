The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெரியார் அறிவுலகம்: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் திமுக புகார் மனு!தீபாவளி: பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை - காவல்துறை எச்சரிக்கை!தீபாவளி: சுங்கச்சாவடிகளில் 2-ஆவது நாளாக போக்குவரத்து நெரிசல்!பெரியார் அறிவுலகத்தில் சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் அகற்றம்!

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது

தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூா் அருகே 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முதியவா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :

தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூா் அருகே 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முதியவா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா்.

வாசுதேவநல்லூரைச் சோ்ந்தவா் பால்சாமி (59). கோயம்புத்தூா் மாநகராட்சியில் பணியாற்றி வரும் இவா், சொந்த ஊருக்கு அண்மையில் வந்திருந்தாராம். அங்கு 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், புளியங்குடி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு, பால்சாமியை போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: ‘போக்ஸோ’-வில் இளைஞா் கைது

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: ‘போக்ஸோ’-வில் இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் தொழிலாளி கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் தொழிலாளி கைது

விடியோக்கள்

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்