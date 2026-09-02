ஆரியங்காவு கலால் சோதனைச் சாவடியில் ரூ. 13 லட்சம் பறிமுதல்
ஆரியங்காவு கலால் சோதனைச் சாவடியில் ரூ. 13 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடா்பாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
பணம் - பிரதிப் படம்
கேரள மாநிலம், ஆரியங்காவு கலால் சோதனைச் சாவடியில் ரூ. 13 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடா்பாக இருவா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
தமிழக-கேரள எல்லையான ஆரியங்காவு சோதனைச் சாவடியில் கேரள மாநில கலால் அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, சேலத்திலிருந்து பெரும்பாவூருக்குச் சென்று கொண்டிருந்த காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா்.
காரில் இருந்த ஒரு பையில் 500 ரூபாய் நோட்டுக் கட்டுகளாக ரூ. 13 லட்சம் ரொக்கம் இருந்ததைக் கண்டறிந்தனா். காரில் வந்தவா்களைப் பிடித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதில் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தனா். அவா்களை ஆரியங்காவு காவல் நிலையத்தில் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனா். அவா்களிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி காரில் வந்த சேலத்தைச் சோ்ந்த ஏழுமலை சின்னப்பன் (42), சக்தி சுப்ரமணி (43) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்துக்கு முறையான ஆவணங்கள் எதுவும் இல்லாததால், ஹவாலா பணமாக இருக்கலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மேலும் கைதானவா்களிடம் கலால் துறை அதிகாரிகள், போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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