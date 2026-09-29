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வடகரை குளத்தில் புகுந்த 3 யானைகள்: பொதுமக்கள் அச்சம்

தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் அருகே வடகரை பகுதியில் குடியிருப்பை ஒட்டியுள்ள குளத்தில் 3 யானைகள் முகாமிட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

குளத்திற்குள் நிற்கும் யானைகள்.

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தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் அருகே வடகரை பகுதியில் குடியிருப்பை ஒட்டியுள்ள குளத்தில் 3 யானைகள் முகாமிட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

வடகரை அடவிநயினாா் அணைக்குச் செல்லும் சாலை அருகே நெல்லி வளாகம் பகுதியில் உள்ள பஞ்சம்தாங்கி குளத்தில் 3 யானைகள் நின்று கொண்டிருப்பதை அப்பகுதி விவசாயிகள் பாா்த்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

தகவலறிந்து மாவட்ட உதவி வனப் பாதுகாவலா் நெல்லைநாயகம் தலைமையில் வனத்துறையினா், வேட்டைத் தடுப்புக் காவலா்கள் அங்கு வந்தனா். அவா்கள், குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் யானைகள் நுழைந்துவிடாமலும், பொதுமக்கள் யானைகள் முகாமிட்டுள்ள பகுதிக்குள் செல்லாத வகையிலும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

இதுகுறித்து கடையநல்லூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தி.மு. ராஜேந்திரன் கூறியது: யானைகள் முகாமிட்டிருப்பது குறித்து தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா், மாவட்ட வன அலுவலா் ஆகியோரிடம் தொலைபேசியில் பேசினேன். வனத்துறையினரால் தொடா்ந்து யானைகளின் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

யானைகளை பகலில் காப்புக்காட்டுக்குள் விரட்டுவது சிரமமாக இருக்கும் என்பதால், மாலையில் விரட்டும் பணி தொடங்கும் என வனத்துறையினா் தெரிவித்தனா் என்றாா்.

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