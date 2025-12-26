திருநெல்வேலி
கரந்தானேரி, மூன்றடைப்பு, பரப்பாடியில் டிச.29இல் மின்நிறுத்தம்
நான்குனேரி அருகேயுள்ள கரந்தானேரி, மூன்றடைப்பு, பரப்பாடி ஆகிய உபமின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக திங்கள்கிழமை (டிச.29) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.
சிங்கநேரி, அம்பலம், திடியூா், மூன்றடைப்பு, பானாங்குளம், அம்பூரணி, தோட்டாக்குடி, பத்தினிப்பாறை, மருதகுளம், பரப்பாடி , இலங்குளம், சடையனேரி , சவளைக்காரன்குளம், வில்லயனேரி, ஏமன் குளம், பெருமாள்நகா், கோா்க்கனேரி, காரங்காடு, தட்டான்குளம், கண்ணநல்லூா், துலுக்கா்பட்டி, பட்டா்புரம், மாவடி, முத்தலாபுரம், சித்தூா், சீயோன்மலை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களில் மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் என மின்வாரிய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.