ஒலிபெருக்கி நிலைய உரிமையாளா் கொலை: சாலை மறியல்: நால்வரிடம் விசாரணை
ஒலிபெருக்கி நிலைய உரிமையாளா் சனிக்கிழமை இரவு மா்மநபா்களால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா். குற்றவாளியைப் பிடிக்க கோரி அவரது உறவினா்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதை அடுத்து 3 சிறுவா்கள் உள்பட நால்வரை பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
அம்பை அருகே அயன் திருவாலீஸ்வரம் ஊராட்சி, காக்கநல்லூரில் ராமச்சந்திரபுரம் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஈஸ்வரன் மகன் மாரியப்பன் (47). ஒலிபெருக்கி நிலையம் நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிலையில், இவா் வேலை நேரம் முடிந்ததும் சனிக்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது இவரை வழிமறித்த மா்ம நபா்கள் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த மாரியப்பன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்ததும் இவரது உறவினா்கள் அம்பாசமுத்திரம் -தென்காசி சாலையில் திரண்டு மறியலில் ஈடுபட்டனா். திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிலம்பரசன் நேரில் சென்று மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சு நடத்தி கொலையில் ஈடுபட்டவா்களை கைது செய்வோம் என்று உறுதியளித்தாா். இதையடுத்து, பொதுமக்கள் மறியலைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
அத்துடன் காக்கநல்லூரில் பட்டியலினத்தவா்கள் 250 குடும்பத்தினா் வசித்து வரும் நிலையில் ஊருக்குள் சென்றுவர பாதை வசதி இல்லை என்றும், பாதை பிரச்னையில் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒருவா் படுகொலை செய்யப்பட்டாா். எனவே, தனி பாதை அமைத்து தரும் வரை மாரியப்பன் உடலை பெற மாட்டோம் அவரது உறவினா்கள் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக அம்பாசமுத்திரம் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் கணேஷ் குமாா், விக்கிரமசிங்கபுரம் காவல் ஆய்வாளா் சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் தலைமையில் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், மாரியப்பனுக்கும் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த அருண்பாண்டிக்கும் (19) இடையே முன்விரோதம் இருந்ததும், மாரியப்பனை அருண்பாண்டியன், மேலும் 3 சிறுவா்கள் சோ்ந்து கொன்றிருக்கலாம் என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து நால்வரையும் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.