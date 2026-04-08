‘முதல்வரின் தோ்தல் வாக்குறுதியால் நெல்லையில் திமுக வெற்றி பெறும்’

தமிழக முதல்வா் அளித்துள்ள தோ்தல் வாக்குறுதியால் திருநெல்வேலி தொகுதியில் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்றாா் திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியன்.

திருநெல்வேலி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியனுக்கு திலகமிட்டு வரவேற்ற பெண்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 8:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியன் பேட்டை பகுதியில் வாக்குசேரித்தாா். பெண்கள் அவருக்கு திலகமிட்டு வரவேற்றனா். அப்போது அவா் கூறியதாவது: முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி ஆட்சிக்காலம் முதல் திமுக அளிக்கும் தோ்தல் வாக்குறுதிகள் மீது மக்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சொன்னதைச் செய்வோம், செய்வதைச் சொல்வோம் என்பதற்கேற்ப கடந்த தோ்தலின்போது அளித்த மகளிா் விடியல் பயணம், மகளிா் உரிமைத் தொகை போன்றவற்றை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மிகவும் நோ்த்தியாக செயல்படுத்தியுள்ளாா். 2026 தோ்தலில் வென்றால் இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ.8000 கூப்பன், மகளிா் உரிமைத்தொகை உயா்வு போன்றவற்றை அறிவித்துள்ளாா். இவை பெண்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. தோ்தல் வாக்குறுதியால் திருநெல்வேலி தொகுதியில் திமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.

