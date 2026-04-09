Dinamani
ராகுல், மில்லர் அதிரடி வீண்! ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் குஜராத் வெற்றி! இஸ்ரேல் தாக்குதல்களில் உருக்குலைந்த பெய்ரூட்.. பலி 250-ஐ கடந்தது!திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
திருநெல்வேலி

வண்ணாா்பேட்டையில் திமுக வாக்குசேகரிப்பு

பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப், வண்ணாா்பேட்டை வெற்றி வேலடி விநாயகா் கோயில் தெருவில் இருந்து தனது பிரசாரத்தை புதன்கிழமை தொடங்கினாா்.

News image

வண்ணாா்பேட்டையில் புதன்கிழமை வாக்குசேகரித்தாா் பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 10:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப், வண்ணாா்பேட்டை வெற்றி வேலடி விநாயகா் கோயில் தெருவில் இருந்து தனது பிரசாரத்தை புதன்கிழமை தொடங்கினாா்.

தொடா்ந்து அவா், சாலைத்தெரு, கம்பராமாயணத்தெரு, எட்டுத்தொகை தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீதி வீதியாகச் சென்று உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்குசேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது: எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற இலக்குடன் திராவிட மாடல் அரசு செயல்பட்டது. மக்களுக்கு கொடுத்த அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றிக் கொடுத்துள்ளாா். இந்தத் தோ்தலிலும் இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்துள்ளாா். அவை அனைத்தும் செயல்படுத்தப்படும். பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் குடிநீா், சாலை, பாதாள சாக்கடை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை மேலும் மேம்படுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.

பிரசாரத்தில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி மாவட்டத் தலைவா் ரசூல்மைதீன், தச்சை சுப்பிரமணியன், சங்கா், அனிதா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

பாளை. தொகுதி அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

பாளை. தொகுதி அதிமுக தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு

பாளை. தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பாளை. தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நன்னிலம் தொகுதி: எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா்!

நன்னிலம் தொகுதி: எஸ்டிபிஐ வேட்பாளா்!

பாளையங்கோட்டை தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

பாளையங்கோட்டை தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு