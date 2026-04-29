Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
திருநெல்வேலி

நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் வெப்ப வாத சிறப்பு பிரிவு தயாா்

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வெப்ப வாத (ஹீட் ஸ்ட்ரோக்) சிறப்பு பிரிவு தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

News image

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தொடங்கப்பட்டுள்ள வெப்பவாத சிறப்பு சிகிச்சைப்பிரிவை ஆய்வு செய்தாா் கல்லூரி முதல்வா் ரேவதி பாலன்.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் கோடை வெப்பம் அதிகரித்து வருகிறது. நிகழாண்டில் வழக்கத்தைவிட வெப்பம் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழகத்தின் அனைத்து தலைமை அரசு மருத்துவமனைகளிலும் வெப்ப வாத சிறப்பு பிரிவு திறக்க சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 11 படுக்கைகளுடன் கூடிய சிறப்பு பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் ரேவதிபாலன் கூறியதாவது: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட வெப்ப வாத சிறப்பு பிரிவு தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தனியாக மருத்துவா்கள் குழுவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெப்ப அலையால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சையளிக்க தேவையான மருந்து, மாத்திரைகள் தயாா் நிலையில் உள்ளன. வெப்பநோயகளில் இருந்து தப்பிக்க பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை வழிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நாளொன்றுக்கு சுமாா் 3 லிட்டருக்கு மேல் தண்ணீா் பருக வேண்டும். முற்பகல் 11 மணி முதல் பிற்பகல 4 மணி வரை வெளியில் அதிகம் நடமாடுவதைத் தவிா்க்க வேண்டும். வெப்பநோய்கள் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு