நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (14.8.2026)

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பாபநாசம்-83.15
சோ்வலாறு-94.72
மணிமுத்தாறு-66.10
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-14
கொடுமுடியாறு-14.50
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-76.30
ராமநதி-74
கருப்பாநதி-49.87
குண்டாறு-36.10
அடவிநயினாா்-112...
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