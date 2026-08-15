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திருநெல்வேலி

நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (14.8.2026)

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பாபநாசம் அணை - (கோப்புப் படம்)

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 5:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாபநாசம்-83.15

சோ்வலாறு-94.72

மணிமுத்தாறு-66.10

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-14

கொடுமுடியாறு-14.50

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-76.30

ராமநதி-74

கருப்பாநதி-49.87

குண்டாறு-36.10

அடவிநயினாா்-112...

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