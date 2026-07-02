ராதாபுரத்தில் முதலுதவி சிகிச்சை பயிற்சி முகாம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம், ராதாபுரத்தில் மருத்துவ தினத்தையொட்டி பாரி ஓஎஸ்எஸ் பவுண்டேசன், ஸ்ரீசக்தி மருத்துவமனை ஆகியவற்றுடன் மருத்துவா் எம்எல்ஏ எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா் சாா்பில் இளைஞா்களுக்கு முதலுதவி பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.
மருத்துவா்கள் எம்எல்ஏ எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா், வெங்கடேஷ் பாபு, சுமிதா, இளவரசன் ஆகியோா் கா்ப்பிணிகளுக்கு, வலிப்பு ஏற்பட்டவருக்கு, பாம்பு கடித்தவருக்கு, நீரில் மூழ்கியவருக்கு, நோயாளியை அவசர சிகிச்சைக்காக இடம் மாற்றும்விதம், மாரடைப்பு ஏற்பட்டவருக்கு அளிக்க வேண்டிய முதலுதவி சிகிச்சைகள் குறித்து தத்துரூபவமாக செய்முறை பயிற்சி அளித்தனா். பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
ராதாபுரம் தொகுதியைச் சோ்ந்த 100- க்கும் மேற்பட்ட இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள், த.வெ.க நெல்லை தெற்கு மாவட்ட இணைச் செயலா் காட்வின் பிரசாத், மாவட்ட மாணவரணி செயலா் இன்னோசென்ட் ராஜா, வழக்குரைஞா்கள் மனோஜ், ஜான்சி எல்வினா, சகாயநீதி, பிரதீப் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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