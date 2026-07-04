ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வுக்காக மின்நிறுத்தம் வாபஸ்

திருநெல்வேலி நகரத்தில் சனிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மின்நிறுத்தம், ஆசிரியா் தகுதித்தோ்வு காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக திருநெல்வேலி நகா்ப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருநெல்வேலி பொருள்காட்சி திடல் துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனால், காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வு சனிக்கிழமை நடைபெற இருப்பதை முன்னிட்டு மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் சீரான மின் விநியோகம் இருக்கும்.
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