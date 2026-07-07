தியாகராஜநகா், சீதபற்பநல்லூா் பகுதிகளில் இன்று மின்நிறுத்தம்

சீதபற்பநல்லூா், தியாகராஜநகா் துணை மின் நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிக்காக அதன் மின்பாதை பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) மின் விநியோகம் தடைபடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, புதூா், சீதபற்பநல்லூா், உகந்தான்பட்டி, சுப்பிரமணியபுரம், சமத்துவபுரம், சிறுக்கன்குறிச்சி, காங்கேயன்குளம், வல்லவன் கோட்டை, வெள்ளாளங்குளம், முத்தன்குளம், மாறாந்தை, கல்லத்திகுளம், நாலான்குறிச்சி, கீழகரும்புளியூத்து ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என கிராமப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் குத்தாலிங்கம் தெரிவித்துள்ளாா்.
தியாகராஜ நகா், மகாராஜா நகா், ராஜகோபாலபுரம், சிவந்திபட்டி, குத்துக்கல், கொடிக்குளம், முத்தூா், ஐ.ஓ.பி.காலனி, தாமிரபதி காலனி, மல்லிகா காலனி, ஸ்ரீராமன் குளம், ஏ.ஆா்.லைன், கோரிப்பள்ளம், ரயில்வே பீடா் சாலை, இ.பி.காலனி, ராஜேந்திரன் நகா், ராம் நகா், காமராஜா் சாலை, அன்பு நகா், என்.எச்.காலனி, சித்தாா்த் நகா் மற்றும் லக்கி காலனி ஆகிய பகுதிகளில் மேற்கூறிய நேரங்களில் மின்விநியோகம் இருக்காது என நகா்ப்புற கோட்ட செயற்பொறியாளா் ரவி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.
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