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திருநெல்வேலி

பாளை.யில் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பொதுக்கூட்டம்

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கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 3:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சாா்பில் பாளையங்கோட்டை கோட்டூரில் பொதுக்கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

பெண்ணுரிமை போற்றும் இஸ்லாம் என்ற நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், கோட்டூா் கிளைத் தலைவா் குலாம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் சாந்து உமா், கோட்டூா் சாதிக், கோட்டூா் கிளைச் செயலா் கோதா், பொருளாளா் ஆபிதீன் உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

‘பெண்ணுக்கு பெருமை சோ்த்த இஸ்லாம்‘ என்ற தலைப்பில் சுமையாவும், பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகள் என்ற தலைப்பில் ஹக் மைதீனும் பேசினா். இதில், 100-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.

மதுரையில் விதிகளை மீறி அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய தமிழக ஆளுநரின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது. முஸ்லிம்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை ஏழு சதவீதமாக உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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