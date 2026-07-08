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திருநெல்வேலி

கோட்டைகருங்குளம் பகுதியில் நாளை மின் நிறுத்தம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோட்டைக்கருங்குளம் துணை மின்நிலைய மாதாந்திர பராமரிப்புக்காக அதன் மின்பாதை பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை9) மின்விநியோகம் தடைபடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின் நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 1:01 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோட்டைக்கருங்குளம் துணை மின்நிலைய மாதாந்திர பராமரிப்புக்காக அதன் மின்பாதை பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை9) மின்விநியோகம் தடைபடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, கோட்டைகருங்குளம், குமாரபுரம், வாழைதோட்டம், சீலாத்திகுளம், முடவன்குளம், தெற்குகள்ளிகுளம், சமூகரெங்கபுரம், திருவெம்பலாபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணிவரை மின்விநியோகம் இருக்காது என வள்ளியூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் தா.வளன் அரசு தெரிவித்துள்ளாா்.

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