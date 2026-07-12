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திருநெல்வேலி

களக்காட்டில் இன்று அய்யாவழி மக்கள் மாநாடு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காட்டில் 11ஆம் ஆண்டு அய்யாவழி மக்கள் மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) நடைபெறுகிறது.

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Updated On :12 ஜூலை 2026, 1:09 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காட்டில் 11ஆம் ஆண்டு அய்யாவழி மக்கள் மாநாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 12) நடைபெறுகிறது.

களக்காடு தேரடித் திடலில் நடைபெறவுள்ள மாநாட்டில், நண்பகலில் உச்சிப் படிப்பு, அன்னதானம் நடைபெறும். பிற்பகலில் திருஏடு வாசிப்பு, திருஏடு விளக்கம் நடைபெறுகிறது. மாலையில் அய்யா நாராயண சுவாமியின் வாகன பவனி நடைபெறும். இரவில் சாமிதோப்பு சிவசந்திரனின் அய்யாவழி இசைக் கச்சேரி நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை களக்காடு வட்டார அய்யாவழி மக்கள் செய்துள்ளனா்.

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