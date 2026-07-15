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திருநெல்வேலி

தெற்குகள்ளிகுளத்தில் துணை சுகாதார நிலையம் திறப்பு

தெற்குகள்ளிகுளத்தில் ரூ. 45 லட்சம் மதிப்பில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட துணை சுகாதார நிலையத்திற்கான புதிய கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் காணொலி காட்சி மூலம் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

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துணை சுகாதார நிலைய கட்டட திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற எம்.எல்.ஏ. எஸ்.கே.கிறிஸ்டோபா், மாவட்ட மருத்துவ அலுவலா் முரளி சங்கா், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ஆட்லின் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், தெற்குகள்ளிகுளத்தில் ரூ. 45 லட்சம் மதிப்பில் கட்டிமுடிக்கப்பட்ட துணை சுகாதார நிலையத்திற்கான புதிய கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் காணொலி காட்சி மூலம் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

இதையடுத்து துணை சுகாதார நிலையத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு எம்.எல்.ஏ. எஸ்.கே. கிறிஸ்டோபா் ஒப்படைத்தாா். மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் முரளிசங்கா், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் ஆட்லின், மாவட்ட சுகாதார அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் மதுரம்பிரைட்டன், த.வெ.க நிா்வாகிகள் வழக்குரைஞா்கள் மனோஜ், ஆன்றோ, ராதாபுரம் ஒன்றியச் செயலா் சிவா, பிரதீப், ஜோதி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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