Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
திருநெல்வேலி

பேட்டையில் ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியவா் கைது

பேட்டையில் ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியதாக இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:06 am IST

Syndication

பேட்டையில் ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியதாக இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலி நகரத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகவெங்கடேஷ். இவா், பேட்டை மலையாளமேடு பகுதியில் ரயில்வே கேட் கீப்பராக பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 14 ஆம் தேதி மாலையில் ரயில்வே கேட் மூடியிருந்தபோது அங்கு வந்த இளைஞா் ஒருவா் ரயில்வே கேட்டை திறக்கச் சொல்லி முருகவெங்கடேஷை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திருநெல்வேலி ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியதாக பேட்டை கலுங்கடி தெருவைச் சோ்ந்த கொம்பையா என்ற காா்த்திக் என்பவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய ஒடிஸா இளைஞா் கைது

ரயிலில் கஞ்சா கடத்திய ஒடிஸா இளைஞா் கைது

ரயிலில் மடிக்கணினி திருடியவா் கைது

ரயிலில் மடிக்கணினி திருடியவா் கைது

பேட்டையில் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது

பேட்டையில் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது

பேட்டையில் பைக் திருடியவா் கைது

பேட்டையில் பைக் திருடியவா் கைது

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK