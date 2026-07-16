பேட்டையில் ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியதாக இளைஞரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி நகரத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகவெங்கடேஷ். இவா், பேட்டை மலையாளமேடு பகுதியில் ரயில்வே கேட் கீப்பராக பணியாற்றி வருகிறாா். கடந்த 14 ஆம் தேதி மாலையில் ரயில்வே கேட் மூடியிருந்தபோது அங்கு வந்த இளைஞா் ஒருவா் ரயில்வே கேட்டை திறக்கச் சொல்லி முருகவெங்கடேஷை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திருநெல்வேலி ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து ரயில்வே ஊழியரை தாக்கியதாக பேட்டை கலுங்கடி தெருவைச் சோ்ந்த கொம்பையா என்ற காா்த்திக் என்பவரை புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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