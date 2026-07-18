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திருநெல்வேலி

சமூக வலைதளத்தில் பள்ளியின் படத்தை பதிவிட்ட மாணவா் மீது தாக்குதல்: 3 போ் கைது

திருநெல்வேலியில் படிக்கும் பள்ளியின் படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பிளஸ் 2 மாணவரை தாக்கியதாக 3 சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும் 4 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூலை 2026, 3:56 am IST

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திருநெல்வேலியில் படிக்கும் பள்ளியின் படத்தை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பிளஸ் 2 மாணவரை தாக்கியதாக 3 சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். மேலும் 4 பேரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

திருநெல்வேலியை அடுத்த ராமையன்பட்டி பகுதியை சோ்ந்த மாணவா், திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறாா்.

இவா், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தான் படிக்கும் பள்ளியின் நுழைவு வாயிலை வைத்து தனது புகைப்படத்தையும் சோ்ந்து விடியோ பதிவை பகிா்ந்தாராம்.

அதை பாா்த்த அதே பள்ளியில் படிப்பை பாதியில் நிறுத்தியுள்ள முன்னாள் மாணவா்கள் உள்பட 7 போ், விடியோ வெளியிட்ட பிளஸ் 2 மாணவா் தச்சநல்லூா் துா்க்கையம்மன் கோயில் தெருவில் டியூசன் படிக்க வியாழக்கிழமை சென்றபோது மறித்து அடித்து உதைத்துடன், கல்லாலும் தாக்கினராம். இதில் அந்த மாணவா் பலத்த காயம் அடைந்தாா்.

இதுகுறித்து, தச்சநல்லூா் போலீஸாா் விசாரித்து 7 போ் மீது வழக்குப்பதிந்தனா். அதில், 3 சிறுவா்களை கைது செய்து கூா்நோக்கு இல்லத்தில் அடைத்தனா். மற்றவா்களை தேடி வருகின்றனா்.

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