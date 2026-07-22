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திருநெல்வேலி

களக்காட்டில் நாளை மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

களக்காடு துணை மின் நிலைய மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக அதன் மின்பாதை பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) மின்தடை செய்யப்படும் எனஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, களக்காடு நகரம், பெருமாள் குளம், சாலைப்புதூா், சாலை நயினாா்பள்ளிவாசல், மாவடி, டோனாவூா், புலியூா்குறிச்சி, கோதைசேரி, வடமலைசமுத்திரம், கருவேலன்குளம், கோவிலம்மாள்புரம், வடுகட்சிமதில் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரங்களில் காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது.

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