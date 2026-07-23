திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தொழில்முனைவோா் மேற்கொள்ளும் முன்னோடி திட்டங்களுக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்றாா் ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.
ஸ்டாா்ட் அப் டிஎன் திருநெல்வேலி மண்டல மையம், மாவட்ட நிா்வாகம், திருநெல்வேலி மண்டல ஜேசிஐ அலுமினி கிளப் ஆகியவற்றின் சாா்பில் ‘புதுமை சங்கமம் - மாவட்ட ஆட்சியருடன் தொழில்முனைவோா் கலந்துரையாடல்’ என்ற நிகழ்ச்சி ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
புதிய தொழில்முனைவோரை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அரசு மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கையின் ஒருபகுதியாக நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் 70-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்முனைவோா், கல்வித் துறை, உற்பத்தித் துறை, தொழில் துறை, வாகன உற்பத்தி, உணவு- சிறுதானியம், தகவல் தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறைகள் சாா்ந்த ஸ்டாா்ட் அப் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று தங்களது புதுமையான தயாரிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தின.
தொழில்முனைவோரின் தொழில் முயற்சிகள், சந்திக்கும் சவால்கள் மற்றும் எதிா்காலத் திட்டங்கள் குறித்து கேட்டறிந்த ஆட்சியா், தொழில்முனைவோரின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப தயாரிப்புகளின் தரத்தை மேம்படுத்துதல், சந்தைப்படுத்துதல், வணிக விரிவாக்கம், அரசு துறைகளின் ஆதரவு பெறும் வழிமுறைகள், தொழில் வளா்ச்சிக்கான திட்ட அறிக்கை தயாரித்தல், முதலீடு- வணிக இணைப்புகளை உருவாக்குதல் போன்றவை குறித்து விரிவான ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
தொழில்முனைவோா் தங்களது தேவைகளை திட்ட அறிக்கைகளாக வழங்கினால், முறையாக ஆய்வு செய்து முன்னோடி திட்டங்களுக்கு மாவட்ட நிா்வாகம் முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்கும் என ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் உறுதியளித்தாா்,
இந்த நிகழ்ச்சியில் சில்க் காட்டன் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட சோப்பு, இயற்கை மூலிகை அழகு சாதனப் பொருள்கள், ஆா்கானிக் உணவுப் பொருள்கள், ஜிபிஎஸ் அடிப்படையிலான பேருந்து கண்காணிப்பு தீா்வு, மாணவா்களின் தொழில்நுட்ப புதுமைகள், பல்வேறு ஸ்டாா்ட்அப் தயாரிப்புகள், சேவைகள் பல்வேறு புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப தீா்வுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
குறிப்பாக, அஆஞநந பஉஇஏசஞகஞஎஐஉந என்ற நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்திய ‘அப்ல்ட்ஹ யா்ண்ஸ்ரீங்’ என்ற ஏஐ தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான புதுமையான கைப்பேசி ஒலி அமைப்பு (அஐ டட்ா்ய்ங் ஙண்ஸ்ரீ நா்ப்ன்ற்ண்ா்ய்) பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இது, குறைந்த செலவில் பெரிய கூட்டங்களை நிா்வகிக்கவும், தனிப்பட்ட மைக் தேவையை குறைக்கவும், எளிதாக ஒலிப்பரப்பவும், உரைகளை தானாக சுருக்கி வழங்கவும் உதவும்.
தொடா்ந்து திருநெல்வேலி ஸ்டாா்ட்அப் சூழல் வளா்ச்சி, மாணவா்களிடம் தொழில்முனைவு மனப்பான்மையை உருவாக்குதல், ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள், தொழில்முனைவோருக்கான நெட்வொா்கிங், மாவட்ட சவால்களை ஸ்டாா்ட்அப் வாய்ப்புகளாக மாற்றுவது உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் பல்வேறு துறை வல்லுநா்கள் சிறப்புரையாற்றினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ச.வித்யா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) அனிதா உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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