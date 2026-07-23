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திருநெல்வேலி

பூப்பந்துப் போட்டி: பத்தமடை பள்ளி அணி சிறப்பிடம்

சேரன்மகாதேவி வட்டார அளவிலான பூப்பந்துப் போட்டியில் பத்தமடை ராமசேஷய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

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பூப்பந்துப் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற பத்தமடை ராமசேஷய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேரன்மகாதேவி வட்டார அளவிலான பூப்பந்துப் போட்டியில் பத்தமடை ராமசேஷய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

பத்தமடை ராமசேஷய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் பத்தமடை, சேரன்மகாதேவி, சிங்கம்பாறை, நடுக்கல்லூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன. 14 , 17, 19 வயதுக்குள்பட்டோா் பிரிவினருக்கான போட்டிகள் தனித்தனியே நடைபெற்றன.

இதில், மாணவா்கள் பிரிவில் பத்தமடை ராமசேஷய்யா் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியும், பெண்கள் பிரிவில் புனித பால் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியும் வெற்றிபெற்றன. இப்போட்டியினை பத்தமடை ராமசேஷய்யா் பள்ளி தலைமையாசிரியா் டி.கே. லெட்சுமணபாரதி தொடங்கி வைத்தாா். போட்டியின் நடுவராக செவல் சுப்பையா செயல்பட்டாா். போட்டியினை உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் தேவராஜ், பெரியதுரை, முத்துசாமி, ஜோசப் ரத்தினம், தங்கத்துரை, ஐசக் உள்ளிட்டோா் நடத்தினா்.

வெற்றிபெற்ற மாணவா்களை பள்ளியின் தலைமையாசிரியா், தாளாளா், ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.

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