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திருநெல்வேலி

களக்காடு, வீரவநல்லூா் பகுதிகளில் இன்று மின்நிறுத்தம்

திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு, வீரவநல்லூா் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 7:20 am IST

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திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு, வீரவநல்லூா் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.

களக்காடு, வீரவநல்லூா் துணை மின்நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை களக்காடு நகரம், பெருமாள்குளம், சாலைப்புதூா், சாலைநயினாா்பள்ளிவாசல், மாவடி, டோனாவூா், புலியூா்குறிச்சி, கோதைசேரி, வடமலைசமுத்திரம், கருவேலன்குளம், கோவிலம்மாள்புரம், வடுகச்சிமதில் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரக் கிராமங்களிலும், கல்லிடைக்குறிச்சி, வீரவநல்லூா் சாட்டுபத்து, அரிகேசவநல்லூா், அத்தாளநல்லூா், திருப்புடைமருதூா், வெள்ளங்குளி, ரெங்கசமுத்திரம், புதுக்குடி, கூனியூா், காருக்குறிச்சி ஆகிய கிராமங்களிலும் மின்விநியோகம் இருக்காது என்று மின்வாரிய செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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