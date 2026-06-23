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திருநெல்வேலி

சூறைக்காற்றில் தூக்கிவீசப்பட்ட ஆட்டோ: ஓட்டுநா் பலத்த காயம்

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விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :23 ஜூன் 2026, 2:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடையம் அருகே கோவிந்தப்பேரியில் திங்கள்கிழமை பிற்பகல் திடீரென வீசிய சூறைக்காற்றில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டோ தூக்கி வீசப்பட்டது. இதில் ஓட்டுநா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

கோவிந்தப் பேரியைச்சோ்ந்த மாரியப்பன் மகன் சுரேஷ் என்ற சுடலை (19). இவா், சொந்தமாக ஆட்டோ ஓட்டிவருகிறாா். இந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை பிற்பகல் 2 மணி அளவில் கோவிந்தப்பேரியிலிருந்து கடையம் சென்று கொண்டிருந்தாா். கோவிந்தப்பேரி இசக்கியம்மன் கோயிலைத் தாண்டிய நிலையில் திடீரென அப்பகுதியில் வீசிய சூறைக்காற்றில் சிக்கிய ஆட்டோ தூக்கி வீசப்பட்டது.

சுமாா் நூறு அடி தூரம் உருண்டு சென்று மரத்தில் மோதி நின்றது. இதில், ஆட்டோ ஓட்டி வந்த சுரேஷ் கால் எலும்பு முறிந்தது. அவரை அப்பகுதியினா் மீட்டு ஆவுடையானூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஆழ்வாா்குறிச்சி போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா். தூத்துக்குடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வீசிய கடும் சூறைக் காற்றில் பல வீடுகள் சேதமடைந்த நிலையில், கோவிந்தப்பேரியில் வீசிய சூறைக்காற்றில் ஆட்டோ தூக்கி வீசப்பட்ட சம்பவம் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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