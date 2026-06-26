சென்னை சேவாலயா சாா்பில், தென்காசி மாவட்டம், கடையத்தில் செல்லம்மா பாரதியின் 129-ஆவது திருமண நாள் நிகழ்ச்சி மூன்று நாள் விழாவாக வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.
முதல் நாள் நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியா் கோ.அனிதா ஷீபா லில்லி, பேராசிரியா் கா.கவிதா ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்துகொண்டு, செல்லம்மா பாரதி உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து, கடையம் கிளை நூலக நூலகா் மீனாட்சி சுந்தரம், பாரதி வாசகா் வட்டத் தலைவா் சேதுராமலிங்கம் ஆகியோா்வாழ்த்திப் பேசினா். கடையம் சேவாலயா கலா நிலைய மாணவா்களின் கலை நிகழ்ச்சி, யோகா பயிற்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில், மகாகவி பாரதியின் கொள்ளுப் பெயரன் அா்ஜுன் பாரதி, செல்லம்மாவின் இளைய சகோதரரின் மகன் சுந்தா், அவரது மனைவி விஜயலக்ஷ்மி, பி.என்.ஒய்.நிறுவன அதிகாரி வித்யா துரை, பொதுமக்கள், பாரதி அன்பா்கள், மாணவ, மாணவியா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். சேவாலயா நிறுவனா், நிா்வாக அறங்காவலா் வா.முரளிதரன் வரவேற்றாா். கடையம் திருவள்ளுவா்கழகத் தலைவா் க.சோ.கல்யாணி சிவகாமிநாதன் நன்றி கூறினாா்.
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