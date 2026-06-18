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திருமண வாழ்க்கையில் நுழைந்த பாரதி கண்ணம்மா வினுஷா!

பாரதி கண்ணம்மா நாயகி வினுஷா தேவிக்கு நடைபெற்ற திருமண நிச்சயதார்த்தம் குறித்து...

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Updated On :18 ஜூன் 2026, 2:28 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகை வினுஷா தேவிக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பாரதி கண்ணம்மா தொடரில் நடித்ததன் மூலம் மக்களிடையே பிரபலமானவர் நடிகை வினுஷா தேவி. முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது பாகத்திலும் வினுஷா நடித்திருந்தார்.

தொடர்ந்து, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராகப் பங்கேற்று மக்கள் மத்தியில் நன்கு அறியப்பட்ட வினுஷா, அண்மையில் நிறைவடைந்த பனி விழும் மலர் வனம் என்ற தொடரிலும் நடித்திருந்தார்.

தற்போது, வினுஷா தேவி தெலுங்கு மொழியில் பிரபலமடைந்த சின்னி என்ற தொடரின் மறு உருவாக்கமாக எடுக்கப்படும் புதிய தொடரில் நடிகை வினுஷா நடித்து வருகிறார். இந்தத் தொடருக்கு சுற்றும் விழி சுடரே என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

தன்னுடைய குழந்தையை சிறையில் வளர்க்கும் கைதி வினுஷா, கால சூழலால் தனது மகளை பிரிகிறாள். இதனால், தாய் - மகளுக்கு இடையே நடைபெறும் சவால்களை மையப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், பாரதி கண்ணம்மா நடிகை வினுஷா தேவிக்கு, லிங்கேஸ்வரன் என்பவருடன் நேற்று(ஜூன் 17) திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது. உற்றார் உறவினர் முன்னிலையில் எளிமையான முறையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது.

ரசிகர்கள் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இவர்களின் திருமண தேதி குறித்த தகவல் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Actress Vinusha Devi is set to get married soon.

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