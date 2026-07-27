இந்தியாவுக்கு 6 வது பதக்கம்! பளுதூக்குதலில் வெண்கலம் வென்றார் விந்தியாராணி தேவி!

காமன்வெல்த் தொடரில் பளுதூக்குதல் போட்டியில் இந்தியாவின் விந்தியாராணி தேவி வெண்கலப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
இதன்மூலம், இந்தியாவுக்கு 6 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பளுதூக்குதலில் மட்டும் 5 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதில், பெண்களுக்கான 58 கிலோ எடைப்பிரிவில் பளுதூக்குதல் போட்டியில் இந்தியாவின் விந்தியாராணி தேவி கலந்துகொண்டார்.
இப்போட்டியில் சிறப்பான பங்களிப்பைக் கொடுத்த விந்தியாராணி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். கனடாவைச் சேர்ந்த ஆன் சோஃபி டாஷெரோ வெள்ளிப் பதக்கமும் நைஜீரியாவைச் சேர்ந்த ரகியாடு தங்கப் பதக்கமும் வென்றார்.
27 வயதாகும் மணிப்பூரைச் சேர்ந்த விந்தியாராணி வென்ற வெண்கலப் பதக்கத்தால், காமன்வெல்த் தொடரில் இந்தியா பெற்ற பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை 6 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மீராபாய் சானு, ரிஷிகாந்தா சிங், ராஜா முத்துப்பாண்டி, ஞானேஸ்வரி யாதவ், விந்தியாராணி தேவி ஆகியோர் பளுதூக்குதலிலும் பாரா பளுதூக்குதலில் ஜண்டு குமார் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
Summary
Commonwealth Games 2026 India Bindyarani Devi won bronze medal
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