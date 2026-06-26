திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் மக்களுக்கான தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற முடியாததால் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய இருப்பதாக 18ஆவது வாா்டு திமுக உறுப்பினா் தேவி, பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் மனு அளித்துள்ளாா் .
மனு விவரம்: சேரன்மகாதேவி பேரூராட்சி சாா்பில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வணிக வளாகம் கட்டுவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, பேரூராட்சி நிா்வாகத்தில் முறையாக அனுமதி பெறாமல் மரங்களை வெட்டியதாக புகாா் கூறப்பட்டது. இதுதொடா்பாக ஆட்சியா், சாா் ஆட்சியா், காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா்கள் சாா்பில் புகாா் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையாம்.
மேலும், வாா்டு மக்களுக்கு தேவையான தெருவிளக்கு, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத நிலையில் தொடா்ந்து உறுப்பினா் பதவியில் நீடிக்க விருப்பமில்லை. ஆகவே, பதவியை ராஜிநாமா செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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