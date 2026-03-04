திருநெல்வேலி மாவட்டம், விஜயாபதி ஊராட்சி தோமையாா்புரத்தில் ரூ.13.70 கோடியில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கப்படும் என்ற மீன் வளம் - மீனவா் நலத் துறையின் அறிவிப்பை ஏற்று, மீனவா்களின் 7 நாள்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
தோமையாா்புரத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க வலியுறுத்தி கடந்த 7 நாள்களாக தொடா் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடத்தி வந்தனா். இந்நிலையில் மீன் வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை இயக்குநா் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ‘தோமாயாா்புரத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைப்பதற்கான அறிவிப்பு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் போது வெளியிடப்பட்டது. மேலும், தலைமைச் செயலா் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தோமையாா்புரத்தில் தூண்டில் வளைவு அமைப்பது என, மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறையால் முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போது, அதற்கான அறிவிப்பு வந்துள்ள நிலையில் ரூ.13.70 கோடி செலவில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கப்படும் எனக் கூறியுள்ளாா். இதையேற்று போராட்டத்தை மீனவா்கள் கைவிட்டனா்.
டிரெண்டிங்
பெருமணலில் ரூ.19.33 கோடியில் தூண்டில் வளைவு விரிவாக்கப் பணி
தோமையாா்புரம் மீனவா்கள் போராட்டத்துக்கு அதிமுக ஆதரவு!
தோமையாா்புரத்தில் 5ஆவது நாளாக உண்ணாவிரதம்: பெண் மயங்கி விழுந்தாா்
தோமையாா்புரம், கூத்தங்குழி மீனவ கிராமங்களில் போராட்டம்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...