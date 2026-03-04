நான்குனேரி இரட்டை கொலை சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது என்றாா் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் வடக்கன்குளத்தில் தாமிரவருணி கூட்டுக்குடிநீா் திட்டப் பணியை முதல்வா் மு. ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி வாயிலாக புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். இதையொட்டி, வடக்கன்குளத்தில் பேரவைத் தலைவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை; இந்தக் கூட்டணியை குறித்து யாரும் கவலைப்படதேவையுமில்லை. எந்தக் கட்சியுமே தொகுதி பங்கீடு குறித்து இன்னமும் அறிவிக்கவில்லை. அப்படி பாா்த்தால் தி.மு.க தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தான் மாநிலங்களவைக்கு ஒரு வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கிறாங்க, வேறு யாரும் அறிவிக்கவில்லை. த.வெ.க. தலைவா் தான் கோயம்புத்தூரில் சந்தி சிரிக்க வைத்துவிட்டு தனிவிமானத்தில் ஏறி வீட்டிற்கு சென்று பதுங்கி இருந்துவிட்டு வந்திருக்கிறாா். அவா் எழுதிகொடுப்பதை வாசிப்பாா். நான்குனேரி இரட்டை கொலை சம்பவம் மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது. இது தொடா்பாக முதல்வா் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டு 7 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இன்னும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. உண்மையான குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் இந்த ஆட்சியில் முதல்வா் உடனே நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். சம்பவங்கள் நடக்கலாம்; ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிா என்பதை பாா்க்க வேண்டும். உண்மையான குற்றவாளிக்கு தண்டனை பெற்றுத்தருகிறாா் முதல்வா் என்றாா்.
