Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!மாநிலங்களவை அதிமுக வேட்பாளராக தம்பிதுரை அறிவிப்பு - பாமகவுக்கு ஒரு இடம்!முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுவதில் மேற்கு வங்கம் முதலிடம் - பாஜக குற்றச்சாட்டு! திருச்சி சிவா, பேராசிரியர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் - மாநிலங்களவை திமுக வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர்மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறார் பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார்?28 பேரவை, 1 மாநிலங்களவை : கூட்டணி பங்கீட்டில் மனநிறைவு - செல்வப்பெருந்தகை
/
திருநெல்வேலி

போக்ஸோ சட்டத்தில் இருவா் கைது

திருநெல்வேலியில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் சிறுமியின் உறவினா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- சித்திரிப்பு
Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியில் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் சிறுமியின் உறவினா்கள் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுமி, கடந்த பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அதிகாலை தனது வீட்டிலிருந்து மாயமானாா். இதுகுறித்து, சிறுமியின் அக்கா மாநகர காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், சிறுமியிடம் பழகி வந்த அவரது உறவினரான கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அகஸ்தீஸ்வரம் பகுதிையைச் சோ்ந்த 20 வயது இளைஞா் அவரைக் கடத்தி தூத்துக்குடியில் தங்க வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

அங்கு சென்று, சிறுமியை மீட்ட போலீஸாா் திருநெல்வேலியில் உள்ள காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனா். மீட்கப்பட்ட சிறுமி தனது அக்காளின் கணவா் தன்னை பாலியல் தொந்தரவு அளித்து வந்ததாக போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். அதன்பேரில் சிறுமியைக் கடத்திய இளைஞா், அவரது அக்காள் கணவா் ஆகிய இருவரையும் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

சிறுமி கடத்தல்: மூவா் கைது

சிறுமி கடத்தல்: மூவா் கைது

இளைஞருக்கு மிரட்டல்: இருவா் கைது

இளைஞருக்கு மிரட்டல்: இருவா் கைது

புழல் சிறையில் விசாரணைக் கைதி உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்

புழல் சிறையில் விசாரணைக் கைதி உயிரிழப்பு: உறவினா்கள் போராட்டம்

குண்டா் சட்டத்தில் இருவா் கைது

குண்டா் சட்டத்தில் இருவா் கைது

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு