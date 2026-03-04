Dinamani
திருநெல்வேலி

வடமாநில தொழிலாளி உடல் ஒப்படைப்பு: அரசு உதவ கோரிக்கை

நான்குனேரி இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில் உயிரிழந்த வடமாநிலத் தொழிலாளியின் உடல் அவரது குடும்பத்தினரிடம் புதன்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது.

Updated On :4 மார்ச் 2026, 7:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நான்குனேரி இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில் உயிரிழந்த வடமாநிலத் தொழிலாளியின் உடல் அவரது குடும்பத்தினரிடம் புதன்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது. வறுமையின் பிடியில் உள்ள அவரது குடும்பத்தினருக்கு அரசு உதவ வேண்டும் என சக தொழிலாளா்கள் கண்ணீா் மல்க கோரிக்கை விடுத்தனா்.

ஒடிசா மாநிலம் பாலங்கீா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தீனபந்து கட்டா மகன் திரிநாத் கட்டா(50). சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னா் தனது மனைவி மற்றும் பெண் குழந்தைகளுடன் பிழைப்புத்தேடி தமிழகம் வந்த இவா், நான்குனேரி பெரும்பத்து பகுதியில் தங்கியிருந்து அங்குள்ள செங்கல்சூளையில் வேலை பாா்த்து வந்த நிலையில் கடந்த 2 ஆம் தேதி இரவு மா்மநபா்களால் கொலை செய்யப்பட்டாா். அவரது உடல் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்குப் பின் புதன்கிழமை காலை அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

பின்னா் பாளைங்கோட்டை மண்டலம் வி.எம்.சத்திரத்தில் உள்ள மாநகராட்சி எரிவாயு தகன மேடையில் அவரது உடல் எரியூட்டப்பட்டது.

அரசு உதவ வேண்டும்: திரிநாத் கட்டாவின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்ற சக தொழிலாளியான ஜாா்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ராம்பிரசாத் கூறியது: நாங்கள் வறுமை காரணமாக பிழைப்புதேடி தமிழகத்துக்கு வந்த ஏழைகள். திரிநாத் கட்டா தனது குடும்பத்தின் ஒரே வாழ்வாதாரமாக இருந்தவா். திக்கற்று நிற்கும் அவரது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுக்கு போதிய உதவிகளை தமிழக அரசு மனிதாபிமான அடிப்படையில் செய்ய வேண்டும். புலம்பெயா் தொழிலாளா்களின் உயிருக்கு அரசு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.

